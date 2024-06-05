"الأخطر منذ بداية الحرب".. إعلام عبري عن هجوم لحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن قصف قرية "حرفيش" في الجليل الأعلى هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قصف "حرفيش" استُخدِمت فيه صواريخ وطائرات موجهة عن بُعد

وكشف موقع "حدشوت بزمان" العبري، عن سقوط قتيلين و20 جريحًا من جراء إصابة مباشرة في "حرفيش" في الجليل الغربي، لافتا إلى وقوع 11مصابًا بينهم 4 حالتهم حرجة نتيجة سقوط صاروخ أطلقه حزب الله.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن طائرتين مسيّرتين عن بُعد استهدفتا ملعبا يعسكر فيه جنود إسرائيليون في "حرفيش" في الجليل، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدة صواريخ أطلِقَت من لبنان سقطت في منطقة "حرفيش" في الجليل دون انطلاق صفارات الإنذار وإنه يحقق في الأمر.