الجيش اللبناني يوقف شخصين للاشتباه بعلاقتهما بمطلق النار على السفارة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني اليوم الأربعاء شخصاً يحمل الجنسية السورية وموطناً لبنانياً، خلال مداهمات قامت بها في بلدتي "الصويري" و"مجدل عنجر" في وادي البقاع شرق لبنان، للاشتباه بعلاقتهما بالسوري الذي أطلق النار صباح اليوم على السفارة الأمريكية في لبنان في بلدة عوكر في جبل لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني عصر اليوم إنه "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددا من المنازل في بلدتي الصويري ومجدل عنجر بالبقاع الغربي، وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (أ.ز) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته".

وأضاف البيان "يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته التحقيقات بإشراف القضاء المختص".

وكانت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر في جبل لبنان قد تعرضت إلى إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء من قبل شخص سوري، وردّت عناصر الجيش اللبناني على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة مطلق النار الذي تم توقيفه.