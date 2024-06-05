إعلام إسرائيلي: قصف "حرفيش" بالجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "قصف قرية (حرفيش) في الجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط قتيلان على الأقل و24 جريحاً منهم 8 بحالة خطيرة، جرّاء الهجوم بالطيران المسيّر على تجمع لجنود إسرائيليين قرب "حُرفيش" في الشمال".

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "بن غفير يغادر مسيرة الأعلام بالقدس ويتوجه لجلسة عاجلة لتقييم الأوضاع الأمنية في الشمال".

بدوره، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‌