النشرة: وفاة طفلة فلسطينية بعدما تركها والدها بسيارة مقفلة في بعلبك وتعرضها لحروق جراء اشعة الشمس الحادة

أفادت مصادر لـ "النشرة" أنه بتاريخه أدخلت الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك الطفلة "أ.أ.ح" من مواليد ٢٩/١/٢٠٢٢ فلسطينية الجنسية جثة هامدة عليها أثار حروق في أنحاء جسدها، وبنتيجة التحريات وبحسب اعتراف أحد ذويها أن والدة الطفلة تدعى "غ.ب" وهي مطلقة من المدعو "أ.ح" وقد كان بصدد احضار الطفلة الى والدتها لرؤيتها، وأثناء إحضار الطفلة الى والدتها انقطعت سيارته من الوقود فأغلق النوافذ واقفل السيارة وذهب لاحضار الوقود وغاب لفترة ساعات ونسي الطفلة داخل السيارة، الا انه عاد ليجد الطفلة غائبة عن الوعي وأشعة الشمس الحادة تسببت لها بحروق في أنحاء جسدها ووضعها الصحي غير مستقر، على الفور عمل على نقلها الى مستشفى دار الحكمة الحكومي ليتبين بأن الطفلة قد فارقت الحياة.

وقد حضرت الأجهزة الأمنية والطبيب الشرعي وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما فر والد الطفلة الى جهة مجهولة بعد علمه بأن الطفلة قد فارقت الحياة، وتعمل الأجهزة الأمنية على وتعقبه وتحديد مكانه تمهيدا لتوقيفه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه ويذكر بأنه من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات.