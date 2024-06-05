"أ ف ب": الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا يدين تكثيف ايران لبرنامجها النووي

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا تبنى قرارا يذكر ايران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي".

وبحسب ما افاد ثلاثة دبلوماسيين للوكالة فإن "القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من اصل 35. والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الاخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الاوسط".

وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.

وهذا القرار، الاول منذ تشرين الاول2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لايران.

واورد نص القرار الذي اطلعت عليه "فرانس برس" أن "من الضروري والملح أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اعداد تقرير كامل".

واضاف القرار أن "على إيران ان تتراجع عن سحب اعتماد بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة "بدون تأخير".