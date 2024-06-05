وزير الدفاع الاسرائيلي: أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى إن أي مفاوضات ستجريها اسرائيل مع حركة حماس حول تبادل للأسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستنظم "تحت النار"، فيما تتواصل الجهود التي يبذلها الوسطاء في محاولة لحشد الدعم لآخر مقترح عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاءت تصريحات غالانت في أعقاب مشاركته في طلعة جوية في سماء قطاع غزة وفوق الحدود اللبنانية، بواسطة طائرة "إف 15" تابعة للسرب 133 في سلاح الجو الإسرائيلي. واوضح غالانت إن "الهجمات وأعمدة الدخان في الأماكن التي يشن فيها الجيش الإسرائيلي هجماته مرئية بوضوح، سواء في قطاع غزة أو في الشمال". وتابع "نحن في عملية سنواصل فيها إرهاق العدو"، واستدرك قائلا: "أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار".