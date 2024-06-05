الخارجية الأميركية: نحذر من أن تصعيدا في لبنان سيعرض أمن إسرائيل للخطر

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن تصعيدا في لبنان سيعرض أمن إسرائيل للخطر، ولفتت الى ان التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة سيقود إلى تهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. واستطردت "لا نريد تصعيد الصراع على حدود لبنان وإسرائيل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين". واشارت الى اننا نسعى للوصول إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان.

ولفتت الخارجية الأميركية الى ان هناك مقترحا يتعلق بغزة تم نقله إلى حماس، وننتظر الرد عليه عبر القنوات الرسمية. وشددت على ان قبول مقترح الرئيس جو بايدن يمكن أن يفضي إلى سلام دائم وتقرير مصير الشعب الفلسطيني. وتابعت "عملنا خلال الأيام الماضية مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار يقود لسلام دائم".

واعتبرت الخارجية الأميركية بان حماس هي العقبة أمام التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.