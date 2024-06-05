السيدة الأولى تدعم نجل بايدن المتهم بتعاطي المخدرات وشراء سلاح

توجهت السيدة الأولى جيل بايدن إلى المحكمة لليوم الثالث لدعم ابنها، حيث أمضى المدعون الفيدراليون في محاكمة هانتر بايدن بالأسلحة النارية ساعات في عرض أدلة على مشكلة المخدرات التي يعاني منها هانتر بايدن، سعياً إلى الكشف من خلال كلماته الخاصة وكتابة عمق إدمانه لإظهار أنه كان لا يزال مستمراً عندما كذب لشراء سلاح ناري. ويقلق الناخبون بشأن الخسائر التي ستلحق بالرئيس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وإذا أدين هانتر بايدن، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، على الرغم من أن الجناة لأول مرة لا يقتربون من الحد الأقصى، ومن غير الواضح ما إذا كان القاضي سيمنحه وقتًا. وتأتي المحاكمة بعد وقت قصير من إدانة دونالد تراب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض بـ 34 جناية في مدينة نيويورك. لا توجد صلة بين القضيتين الجنائيتين، لكن قربهما يؤكد كيف احتلت المحاكم مركز الصدارة خلال حملة 2024.

الحالة الذهنية

ومن المتوقع أن تقف زوجة هانتر بايدن السابقة، كاثلين بوهلي، في المنصة. كانت متزوجة من نجل الرئيس لمدة 20 عامًا تقريبًا. لديهما ثلاثة أطفال، انفصلا في عام 2016 بعد أن أصبحت خيانته وتعاطي المخدرات أمرًا لا يمكن التغلب عليه، وفقًا لمذكراتها.

بوهلي هي من بين العديد من أفراد عائلة بايدن وأصدقائه الذين من المتوقع أن يشهدوا في المحاكمة التي سرعان ما أصبحت جولة شخصية ومفصلة للغاية لأخطاء هانتر بايدن وتعاطيه للمخدرات.

ويقول ممثلو الادعاء إن الشهادة ضرورية لإظهار الحالة الذهنية لهنتر بايدن عندما اشترى البندقية.

وتم اتهام هانتر بايدن بثلاث جنايات تتعلق بشراء سلاح في أكتوبر 2018، واتهم بالكذب على تاجر أسلحة مرخص اتحاديًا، وتقديم ادعاء كاذب في الطلب بالقول إنه لم يكن متعاطيًا للمخدرات وكان لديه السلاح بشكل غير قانوني.

وقال المدعي العام ديريك هاينز للمحلفين: «لا يُسمح لأحد بالكذب على نموذج فيدرالي كهذا، حتى هانتر بايدن». «لقد تجاوز الحدود عندما اختار شراء سلاح وكذب بشأن فحص الخلفية الفيدرالية».

وقال هاينز: «عندما ملأ المدعى عليه هذا النموذج، كان يعلم أنه مدمن مخدرات»، ولا يتعين على المدعين إثبات أنه كان يتعاطى المخدرات في اليوم الذي اشترى فيه السلاح الناري.