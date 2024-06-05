إسرائيل توسع هجماتها على مخيمات اللاجئين وتعذب المعتقلين

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في الأجزاء الوسطى والشرقية من قطاع غزة. حيث ذكر إنه بدأ «نشاط عملياتي» في منطقتين بوسط غزة في توسيع محتمل لهجومه البري المستمر منذ أشهر ضد حماس وشن الجيش هجوما في وقت سابق من هذا العام لعدة أسابيع في البريج والعديد من مخيمات اللاجئين القريبة الأخرى في وسط غزة.

فيما حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة قد يواجهون أعلى مستوى من المجاعة التي تهدد حياتهم بحلول منتصف الشهر المقبل إذا استمرت الأعمال العدائية.

ومن جهه أخرى تدعي إسرائيل بإنها تقوم بإصلاح عمليات السجن العسكري الغامض «سدي تيمان» الذي يستخدم لاحتجاز المعتقلين الفلسطينيين بعد احتجاجات على ظروف المنشأة التي أثارت مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

نظام السجون

وكان سجن سدي تيمان بمثابة مكان الاحتجاز الرئيسي لآلاف المعتقلين الذين اعتقلتهم إسرائيل في غزة خلال الهجوم الذي استمر ثمانية أشهر. وقال محامو الدولة خلال جلسة المحكمة العليا إن الحكومة ستنقل خلال الأسبوع المقبل 500 من أصل 700 معتقل محتجزين هناك حاليًا إلى سجن عوفر العسكري في الضفة الغربية المحتلة. وتعهدوا بنقل الـ 200 المتبقين في وقت لاحق واستخدام السجن فقط كمرفق احتجاز قصير الأجل.

وقال محامو الولاية أيضًا إنه سيتم تحسين المركز الطبي بالمنشأة واستبداله في النهاية بمستشفى جديد.

وكانت جماعات حقوقية قد طلبت من المحكمة العليا إغلاق المنشأة، بدعوى سوء الأوضاع وغياب الرقابة.

وتقول إسرائيل إنها اعتقلت نحو 4000 فلسطيني خلال هجومها على غزة، قائلة إن الاعتقالات ضرورية لجمع معلومات استخباراتية. وأطلقت سراح 1500 منهم بعد أن اعتبرتهم غير منتسبين إلى جماعات فلسطينية مسلحة.

البلح والبريج

وقال الجيش إن قواته تعمل «فوق وتحت الأرض» في الأجزاء الشرقية من دير البلح والبريج، وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين يعود تاريخه إلى حرب عام 1948 التي أعقبت قيام إسرائيل. وأضافت أن العملية بدأت بضربات جوية على البنية التحتية للمتشددين، وبعد ذلك بدأت القوات «عملية مستهدفة في وضح النهار» في المنطقتين.

وأدى الهجوم الذي استمر ثمانية أشهر إلى قطع تدفق الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع. وينتظر الوسطاء الدوليون رد إسرائيل وحماس على اقتراح وقف إطلاق النار الجديد وإطلاق سراح الرهائن. قرب المجاعة

وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة في تقرير مشترك إن الجوع يتفاقم بسبب القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وانهيار النظام الغذائي المحلي بسبب الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل وحماس.

وتقول إن الوضع لا يزال سيئا في شمال غزة، الذي تحاصره القوات الإسرائيلية وتعزله إلى حد كبير منذ أشهر.

وفي الوقت نفسه، أدى التوغل الإسرائيلي في رفح إلى تعطيل عمليات المساعدات بشكل كبير في الجنوب. وترفض مصر فتح معبر رفح مع غزة منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على جانب غزة منه قبل شهر تقريبًا، وبدلًا من ذلك حولت المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سمح لمئات الشاحنات بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم في الأسابيع الأخيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إنها غالبًا ما تكون غير قادرة على استعادة المساعدات بسبب الوضع الأمني. وتقول إن التوزيع داخل غزة يواجه أيضًا عوائق شديدة بسبب القتال المستمر، وانهيار القانون والنظام، والقيود الإسرائيلية الأخرى.

وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو الهيئة العالمية المعنية بتحديد مدى أزمات الجوع، في مارس إن حوالي 677 ألف شخص في غزة يعانون من المرحلة الخامسة من الجوع، وهو أعلى مستوى وما يعادل المجاعة.

وقالت الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة في تقريرهما إن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من مليون – أو ما يقرب من نصف إجمالي سكان غزة البالغ 2.3 مليون نسمة – بحلول منتصف الشهر المقبل.

مسيرة القدس

ومن المتوقع أن يشارك آلاف الإسرائيليين، بما في ذلك حشود كبيرة من القوميين المتطرفين، في مسيرة سنوية عبر الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان في البلدة القديمة بالقدس في حدث يشهد في كثير من الأحيان هتافات ومشاجرات عنصرية.

كانت القدس، مركز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هادئة في معظمها طوال الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن مسيرة الأربعاء يمكن أن تشعل توترات واسعة

وتحيي المسيرة السنوية ذكرى يوم القدس، الذي يصادف استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها، لكن ضمها للقدس الشرقية لا يحظى باعتراف دولي. ويرى الفلسطينيون، الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، أن المسيرة استفزاز.

في السنوات الماضية، قامت الشرطة بإخلاء الفلسطينيين بالقوة من طريق العرض، وهتفت حشود كبيرة من الشباب القومي المتطرف في معظمهم «الموت للعرب» و«تحترق قريتك». وتقول الشرطة إنها تنشر 3000 من أفراد الأمن لضمان الهدوء.

سجن سدي تيمان:

السجن العسكري الغامض الذي يستخدم لاحتجاز المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في غزة خلال الهجوم الذي استمر ثمانية أشهر.

يتم احتجاز المعتقلين هناك قبل المحاكمة دون السماح لهم بالاتصال بمحام لأكثر من شهر، بموجب مراجعة للقانون الإسرائيلي في زمن الحرب.

قالت جماعات حقوق الإنسان إن المعتقلين مكبلون ومعصوبي الأعين في أقلام داخل مبان تشبه المستودعات تحت الأضواء الكاشفة القاسية.

أثار الأطباء العاملون في المنشأة الطبية هناك مخاوف من أن المرضى يتم علاجهم وهم مكبلين ومعصوبي الأعين يتم إجراء العمليات الجراحية للمعتقلين به دون مسكنات الألم الكافية.