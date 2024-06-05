استعراض فرص الاستثمار بين المملكة وهندوراس

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة بجمهورية هندوراس خوسيه مانويل زيلايا، ووزير الاستثمار بجمهورية هندوراس ميغيل مدينا.
وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي.
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