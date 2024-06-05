إسرائيل: الهجوم على غزة لن يتوقف من أجل أي مفاوضات مع حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت إسرائيل مجدداً، اليوم الأربعاء، رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف محادثات تحرير الأسرى مع حركة حماس بعد أن قالت قطر، التي تشارك في الوساطة، إنها قدمت للحركة الفلسطينية مقترح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.

وتعثرت الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر في القطاع لأن هدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس كقوة حاكمة وعسكرية، كما لم تبد حماس أي علامة على أنها ستتنازل وتريد وقف الهجوم الإسرائيلي.

أي مفاوضات مع حماس لن تتم

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بعدما صعد على طائرة لتفقد الجبهة في غزة: "أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار".

من جهته، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان اليوم، إن الحركة ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

في سياق متصل، قالت مصادر من حركة حماس لقناتي "العربية و"الحدث" إن "تصريحات إسرائيل متناقضة" بشأن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن للحل في غزة".

إسرائيل رفضت المقترح السابق

وتابعت المصادر: "إسرائيل رفضت المقترح السابق الذي وافقنا عليه وهاجمت رفح"، مضيفةً: "نريد ضمانات من بايدن لموافقة إسرائيل على تنفيذ الخطة المقترحة".

وأكدت المصادر أن "الورقة التي أطلعنا عليها الوسطاء لا تتضمن الإيجابيات التي تحدث عنها بايدن"، موضحةً أن "الورقة لا تتضمن الأسس الصحيحة". واعتبرت أن "لا معنى لأي اتفاق لا ينص على وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل".

كما نبهت المصادر من "مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن قبل التوصل لاتفاق".