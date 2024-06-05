قبل أيام من انطلاقها.. ما هي مهام المراقبين في امتحانات الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الواجبات والمهام وأدوار المراقبين في لجنة سير الامتحانات.

ووفقا للوزارة، فإنه الواجبات والمهام المطلوبة من المراقبين جاءت كالآتي:

- ضرورة التصدي للغش بكل قوة مع توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان.

- التعاون مع رئيس اللجنة في تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بانتظام العمل داخل اللجنة، كما أنه شريكًا مع رئيس اللجنة في تنفيذها وأن المسئولية تضامنية بينهما.

- التأكد من أن أعداد اللجان الفرعية كافية لاستيعاب كافة الطلاب طبقا للتعليمات الواردة بهذا الشأن.

- الإشراف شخصيا على ترتيب المقاعد ونظافتها وكتابة أرقام الجلوس لكل طالب على المقعد الخاص به.

- الالتزام بسعة اللجان الاستيعابية المحددة لكل لجنة وفي حالة الفرش في مساحات واسعة يتم ترتيب المقاعد في خطوط متوازية عرضية وطولية.

- تشكل لجنة من المراقبين لمراجعة أسماء الطلبة المدونة بكشوف المناداة مع بطاقات تحقيق الشخصية وإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بالتفاصيل خلال فترة التحضير.

- المحافظة على بطاقات تحقيق الشخصية سليمة حتى ترد كاملة مرتبة إلى لجنة النظام والمراقبة بعد انتهاء الامتحان.

- مراعاة الحالات الخاصة التي توجد باللجنة مثل حالات طلاب الدمج والطلاب ضعاف البصر الذين يحتاجون إلى تكبير أوراق الإجابة والأسئلة واللجان الخاصة بمرافق.

- عمل رسم كروكي لأماكن الامتحان يبين فيها مواقع لجان الطلبة طبقا لتوزيعهم بأرقام الجلوس وعرض هذا الكروكي في مكان ظاهر بمقر اللجنة أثناء الامتحان.

- ضرورة تعاون المراقبين والملاحظين مع رئيس اللجنة والمراقب الأول عند استلام صناديق الأوراق الامتحانية.

- التأكد أن عدد المظاريف المستلمة سليمة وكافية تخص اللجنة ومطابق لعدد الطلاب الموجودين باللجنة قبل بدء الامتحان.

- عدم السماح لأي طالب بالخروج من اللجنة دون تسليم كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

- التأكد من أن جميع بيانات الطالب مسجلة في الأماكن المخصصة لهم بخط يد الطالب.

- التحقق من أن أوراق الإجابة كاملة غير منقوصة وتم التوقيع عليها من الملاحظين.

- تجميع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة البابل شيت والأسئلة المقالية للطلاب الغائبين بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان.

- التأكد من قيام غياب الطلاب وتسليمها إلى مراقب الكنترول الذي يقوم بعمل حافظة تسليم لهذه الأوراق.

- عدم السماح للطلاب بدخول قاعات الامتحان قبل بدء الامتحان بأكثر من عشر دقائق.

- عدم السماح ببقاء الطالب الذي سلم أوراقه الامتحانية بطرقات اللجنة مطلقا.

- التنبيه على الطلاب بعدم كتابة أي معلومات على جدران اللجنة والتي يمكن استخدامها في حل الامتحان والمحافظة على الجدران من التشويه أو التلف.

- تحرير محاضر إثبات حالة بكل الظروف أو الحالات الطارئة التي تحدث باللجنة واتخاذ الإجراءات المقررة حيالها بالاشتراك مع رئيس اللجنة.

- ضرورة التعاون مع رئيس اللجنة في مكافحة الغش الالكتروني والغش الجماعي والتسريب بالمرور المستمر على اللجان.

- تبصير الطلاب بعواقب الغش طبقا للعقوبات القانونية الوارد بشأن المساعدة على الغش والقرارات الوزارية المنظمة لحالات الحرمان من الامتحان قبل البدء في الامتحان.

- التعاون مع أعضاء الأمن للتأكد من عدم وجود أي دخلاء على الإطلاق داخل اللجنة.

- لا يسمح بدخول اللجنة إلا لمن يحمل خطاب تكليف للعمل باللجنة أو الطلاب المقيدين باللجنة طبقا لكشوف المناداة.

- عدم السماح بتواجد غير الممتحنين في مقر اللجنة أو بالقرب منها.

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