الحوثيون: مسيرة الأعلام وما رافقها من تدنيس لباحات الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأربعاء، إن ما تسمى "مسيرة الأعلام" وما رافقها من تدنيس لباحات المسجد الأقصى تعد استفزازا لمشاعر المسلمين.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حرب الإبادة ومسيرة الأعلام بالقدس تتجاوز الخطوط الحمراء وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل.

وانطلقت اليوم مسيرة الأعلام، والتي يرفع خلالها المستوطنون الإسرائيليون، الأعلام الإسرائيلية، أثناء التجول داخل شوارع القدس لحين الوصول إلى حائط المبكى.

وأعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

من جانبها دعت حركة حماس للنفير العام في الضفة الغربية المحتلة والقدس للرد على انتهاكات المستوطنين بحق المسجد الأقصى.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة الإعلام وممارساتها، داعية الشعب الفلسطيني إلى التصدي "للبلطجة الصهيونية" دفاعا عن كرامة الأمة.