المشدد 10 سنوات لعاطل ضُبط بحوزته هيروين وشابو في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل لحيازته 22 لفافة من مخدر الهيروين و55 قطعة من مخدر الشابو بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري للدفاع عن النفس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش، وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 15106 لسنة 2023 جنايات قسم ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد عادل مفتاح، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، بحيازة المتهم "حشمت. ج. ح" 28 عامًا، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان أسيوط، كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

بتقنين الإجراءات، قاد مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بشارع رياض وتمكنت من ضبطه وبحوزته 22 لفافة لمخدر الهيروين و55 قطعة لمخدر الشابو وسلاح ناري، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.