البنتاجون: نتوقع إعادة تشغيل الرصيف العائم المؤقت بغزة نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع إعادة تشغيل الرصيف العائم المؤقت في غزة نهاية الأسبوع.

وقبل أيام، أعلن البنتاجون إزالة الرصيف البحري في غزة بشكل مؤقت لإجراء بعض الإصلاحات عليه.

وكانت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، قالت إن القوات الأمريكية تواصل إصلاح الرصيف البحري بعدما انهار بسبب الأمواج العاتية في 24 مايو الماضي.

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء الرصيف المؤقت قبالة سواحل غزة بلغت 320 مليون دولار، وأن أعمال الإصلاحات لا تزال جارية بميناء أسدود الإسرائيلي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 17 مايو الماضي، بدء تشغيل الرصيف البحري، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام الأمواج لأكثر من أسبوع، بعدما انفصلت أجزاء منه.