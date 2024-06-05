"نتعرض لضربات يومية".. الرئيس الإسرائيلي يهدد حزب الله بعد هجوم حرفيش

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"الإرهاب" القادم من لبنان، موجهًا تهديدا لحزب الله خاصة بعد الهجوم على ملعب كرة قدم في حرفيش بالجليل الغربي اليوم.

جاء ذلك خلال خطاب له متحدثًا عن هجوم حزب الله بطائرة بدون طيار على ملعب لكرة القدم في الشمال في وقت سابق الأربعاء.

وقال هرتسوغ: “أريد أن أبدأ بالحديث عما يحدث في الشمال، والحدث الخطير الذي وقع بعد ظهر اليوم في حرفيش. ومن هنا أدعو بالشفاء العاجل والكامل للمصابين في هذا الهجوم. أعطي القوة لسكان الشمال والجنوب وللجنود الذين يقومون بالحراسة. أقول لهم: نحن معكم. البلد كله بجانبك".

وأشار "إسرائيل تتعرض لضربات بشكل يومي، منذ أشهر عديدة، من قبل وكلاء إيران في لبنان، في انتهاك صارخ لجميع القوانين".

وتابع هرتسوغ قوله: "يتعين على العالم أن يستيقظ ويدرك أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى حماية مواطنيها، ولا ينبغي أن نتفاجأ عندما تفعل ذلك - بقوة وحزم أكثر من أي وقت مضى. لا تنفعلوا عندما يصبح الوضع خارج نطاق السيطرة.

وأعلنت القناة الـ12 العبرية إصابة نحو 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة نتيجة سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على ملعب كرة قدم بقرية في الجليل الغربي، ولم يتم تفعيل إنذار ما قبل السقوط.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فإن نحو 11 شخصا أصيبوا بعد ظهر الأربعاء، في غارة بطائرة مسيرة لحزب الله على ملعب لكرة القدم في بلدة حرفيش غرب الجليل، ولم يكن هناك تحذير قبل الانفجار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيحقق في سبب عدم توجيه أي تحذير نتيجة عمليات الإطلاق إلى حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترا عن الحدود مع لبنان ولم يتم إخلاؤها من السكان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال الليل، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قاذفتين تابعتين لحزب الله في منطقتي زبكين وعيتا الشعب. وفي الوقت نفسه، هوجمت ثلاثة هياكل عسكرية تابعة للمنظمة في العديسة وباليدا ومربوطة.