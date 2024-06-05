الناطق باسم اليونيفيل: الوضع على الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل يثير القلق

اعتبر الناطق باسم اليونيفيل اندريا تيننتي في حديث لقناة "الجزيرة" بان الوضع على الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل يثير القلق، وهناك احتمال بتوسع التوتر بشكل أكبر في المنطقة الحدودية.
واشار تيننتي الى انه لدينا قنوات اتصال مع السلطات اللبنانية والجيش الإسرائيلي لتجنب أي نزاع واسع، وشدد على ان توسع النزاع سيكون كارثة ليس للبنان فقط بل للمنطقة كلها.
وأمل أن يلعب المجتمع الدولي دورا أوسع من الماضي للتوصل إلى حل للوضع القائم.
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