"النشرة": غارة إسرائيلية علي عيتا الشعب وإطلاق قنابل مضيئة فوق منطقة راشيا الفخار

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب". كذلك أفاد المراسل، عن "إطلاق قنابل مضيئة فوق منطقة راشيا الفخار السلامية خراج الهبارية قضاء حاصبيا".

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