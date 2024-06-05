اشار مكتب وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في بيان، الى انه "توضيحاً لما يتم تداوله حول مضمون تصريح وزير الداخلية لقناة "العربية"، فلم يرد اطلاقا على لسان معاليه خلال المقابلة بأن "مهاجم السفارة الاميركية في عوكر نقل متفجرات من مجدل عنجر الى عوكر" ، ومجمل ما ذكره الوزير مولوي بأن مهاجم السفارة نقل الاغراض التي كانت بحوزته داخل حقيبة من منطقة مجدل عنجر وانه دخل الى مدخل احد الابنية وارتدى ما كان بحوزته. فاقتضى التوضيح" .

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الداخلية: مولوي لم يقل ان مهاجم السفارة الاميركية نقل متفجرات من مجدل عنجر الى عوكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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