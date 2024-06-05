الجيش: دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك

أعانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من منازل تجار المخدرات في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت معدات لصناعة المخدرات وكمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر وأعتدة عسكرية".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهموا منازل مطلوبين في المنطقة نفسها، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى سيارتَين غير قانونيتَين"، مؤكدةً أن "المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين".