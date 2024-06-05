بوتين: يمكننا تقديم أسلحة إلى دول أخرى لضرب مصالح الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المتاعب القضائية لدونالد ترامب الذي دين جنائيا، هي نتيجة تجاذب سياسي داخلي بين الديموقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني".

وأوضح بوتين، أنه "من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، وخصوصا أمام المحاكم حول اتهامات تطورت استنادا الى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة".

كذلك أكد بوتين، أن "شحنات الاسلحة لاوكرانيا هي إجراء بالغ الخطورة"، في وقت اجاز عدد من الدول بينها الولايات المتحدة لكييف اخيرا، توجيه ضربات داخل الأراضي الروسية ضمن شروط".

ورفض تحديد الخسائر الروسية في اوكرانيا، مكتفيا بالتأكيد أنها "ادنى الى حد بعيد من الخسائر الاوكرانية، ونسبتها هي واحد على خمسة"، متوعداً "بتقديم أسلحة الى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى".