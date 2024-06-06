حماس ترفض قرار الكنيست بمنع فتح مقرات دبلوماسية أجنبية في القدس لتقديم الخدمات لفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أعربت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء عن رفضها قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للحركة عبر صفحتها على منصة تلجرام "أن إقرار كنيست العدو الصهيوني لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني؛ هو سلوك صهيوني انتقامي، يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".

وأضافت حماس نعتبر "أن هذا الإجراء باطلٌ وصادرٌ عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس وعلى أرضنا الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية"، وفقا للبيان.