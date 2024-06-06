هربًا من شدة الحرارة.. مصرع صبي غرقًا في مياه النيل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي صبي مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل بقرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع صبي غرقًا في نهر النيل بقرية الأشراف القبلية مركز قنا، بهدف التلطيف عن جسده لشدة الحرارة.

وبعد الفحص تبين مصرع "محمد.ع" 16 عامًا، غرقًا في مياه نهر النيل خلال الاستحمام هربًا من حرارة الجو، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.