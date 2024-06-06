نتنياهو: عازمون على إعادة الأسرى بغزة إلى بيوتهم أحياء أو أموات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الجيش عازم على إعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة إلى بيوتهم أحياء أو أموات.

وأشار نتنياهو إلى أنه بعد 57 عاما على حرب الأيام الستة لا تزال إسرائيل في سعير الحرب وتواجه الهجمات من جبهات متعددة، مضيفا "نريد أن نحقق نصرا ساحقا على من يطلبون دماءنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن "الأعداء حاولوا محونا من الخريطة لكننا دافعنا عن أرضنا وهذا ما نفعله اليوم أمام حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال".

وكشف نتنياهو أن الحكومة ستقر اليوم سلسلة من القرارات لتطوير القدس، لافتا إلى أن حكومته ستعمل على ازدهار مدينة القدس لتكون موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.

وشدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أن القدس ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية ولن يتغير وضعها أبدا.