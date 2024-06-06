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رئيس حزب الجيل: الحكومة نفذت رؤية الرئيس وكانت خير معين لتنفيذ التوجيهات

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القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن حكومة مصطفى مدبولي المستقيلة واجهت تحديات اقتصادية وكيفية معالجة تداعيات أمور شديدة الصعوبة مثل جائحة والحرب الروسية، وأخيرا تداعيات الحرب على غزة، موضحا أن كل هذه الأمور الخارجية أثرت على الداخل المصري.

وأضاف ناجي الشهابي، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية إيمان الحصري، على قناة دي ام سي، أن الحكومة نفذت رؤية الرئيس وكانت خير معين لتنفيذ الرؤية الرئاسية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات حاليا تتعلق بالجمهورية الجديدة ومعالمها مختلفة عن ما تم في السنوات الست الماضية.

ولفت ناجي الشهابي، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، أصبح أحد أطول رؤساء الحكومات المصرية استمرارا في الحكومةن ويدخل في التاريخ بأنه أحد 3 من أطول رؤساء الحكومة، مشددا على عدم القدرة على الفصل بين رؤية الرئيس وأداء الحكومة ووفق الدستور الحكومة معينة للرئيس وتنفذ رؤيته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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