النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض وخرق جدار الصوت فوق مناطق جنوبية

حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض وخرق جدار الصوت فوق مناطق جنوبية. وفي صيدا، افاد مراسل "النشرة" بخرق الطائرات الحربية الاسرائيلية جدار الصوت فوق المدينة وضواحيها. كما افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بتحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا، واطلاق قنابل مضيئة فوق المنطقة..

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