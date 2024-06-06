القاضي أهارون باراك يعلن استقالته كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي لأسباب شخصية

اعلن الرئيس الأسبق للمحكمة العليا في اسرائيل القاضي المتقاعد أهارون باراك استقالته كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي لأسباب شخصية.

وكان باراك يمثل إسرائيل في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وجاءت تسمية باراك، بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ومصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بحسب ما أفاد موقع "واينت".

شارك باراك في محادثات السلام في كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.