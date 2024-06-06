نتانياهو ينفي إصابته بسرطان البنكرياس ويطالب في دعوى بتعويض بمبلغ نصف مليون شيكل

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى شائعات ترددت في الآونة الأخيرة حول وضعه الصحي، ونفى أنه مصاب بسرطان البنكرياس. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "رئيس الحكومة ليس مريضا، وبالتأكيد ليس مريضا بسرطان البنكرياس"، وهو مرض خطير والوفاة من جرائه لا تتعدى سنة منذ تشخيص المرض.

وحسب لائحة ادعاء قدمها نتانياهو ضد الناشط في الاحتجاجات غونين بن يتسحاق والصحافيين بِن كسبيت وأوري مِسغاف، فإنه "بدأ المدعى عليهم، خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل أوسع في الأيام الأخيرة، الترويج لمعلومات كاذبة ضد رئيس الحكومة، تتعلق بأنباء كاذبة حول وضعه الصحي، وذلك من خلال الترويج لأكاذيب خبيثة، شريرة وخطيرة، شملت أقوال مثل: رئيس الحكومة مريض بسرطان البنكرياس، ليس مؤهلا وما إلى ذلك. وهذه أقوال كاذبة".

وقدم نتنياهو ضد المدعى عليهم الثلاثة دعوى قذف وتشهير، وطالب بتعويض منهم بمبلغ نصف مليون شيكل.

ونشر بن يتسحاق منشورا كتب فيه أنه "يتوقع من الرجل الذي يرأس الحكومة أن يكون قادرا على تحمل عبء منصبه. وترددت شائعات مؤخرا حول وضعك الصحي. وفي أعقاب زيارتك لمستشفى هداسا عين كارم، أمس، نُقلت إليّ معلومات بموجبها أنك عولجت بسبب مرض سرطان البنكرياس الذي أصبت به. وأنت ترسل أولادنا إلى الحرب، وإذا كنت تعالج من السرطان فعلا، فإن لذلك تبعات كبيرة. وصحتك من هذه الناحية ليست مسألة خاصة وشخصية. اكشف حقيقة وضعك أمام الجمهور الآن".

وقدم نتانياهو الدعوى في أعقاب منشور نشره مسغاف في فيسبوك، وإثر مقال كسبيت الأسبوعي في صحيفة "معاريف"، وكتب فيه إن الجنرال المتقاعد عميرام ليفين التقى مع نتانياهو وفقا لشهادات، وكان مصدوما. وقال في أعقاب ما سمع وشاهد في مكتب رئيس الحكومة، إن نتانياهو ليس مؤهلا، بل وخطير على الدولة".