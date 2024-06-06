القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر في إطار توسيع المرحلة الرابعة من التصعيد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اننا "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّيّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح، بقطاعِ غزةَ وفي إطارِ توسيعِ العملياتِ العسكريةِ في المرحلةِ الرابعةِ من التصعيد ورداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ على بلدِنا نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ في البحرينِ الأحمرِ والعربيٍّ".

وأوضحت القوات، أن "العمليات كانتِ على النحوِ التالي: عمليتانِ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْ سفينتينِ الأولى سفينةَ "Roza " والأخرى سفينةَ" Vantage Dream " التابعتينِ للشركاتِ التي انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وتمتْ عمليتا الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ والطائراتِ المسيرة. فيما استهدفتِ العمليةُ الثالثةُ سفينةَ " Maersk Seletar" الأمريكيةَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ شرقيَّ البحرِ العربي".

وأكدت أنها "مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".