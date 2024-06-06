"أ ف ب": عميلة لدى "إف بي آي" تدلي بشهادتها في محاكمة نجل الرئيس الأميركي

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "هيئة المحلفين في محاكمة هانتر بايدن استمعت الأربعاء إلى شهادة عنصر في مكتب التحقيقات الفدرالي حققت بشأن نجل الرئيس الأميركي بشبهة شراء سلاح ناري بينما كان يتعاطى الكوكايين".

ولفتت الوكالة، الى أن "ذلك جاء خلال جلسة المحكمة الثلاثاء بأن هانتر بايدن، أول ابن رئيس أميركي في منصبه يلاحق قضائيا، كان مدمنا بشدّة على المخدرات ويشتبه بأن كذب في الوثائق التي ملأها عندما اشترى السلاح الناري".

ويخضع للمحاكمة في محكمة فدرالية في ويلمينغتون في ديلاوير بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، علما بأنه بقي بحوزته 11 يوما فقط في تشرين الأول 2018.

وبحسب الوكالة، أفادت العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إريكا جينسن عن تفاصيل حصول المحققين على الأدلة بما في ذلك صور تظهر مخدرات على ما يبدو، من حاسوب محمول بات الآن في قلب جهود الجمهوريين لاستهداف عائلة بايدن.

ويمكن أن تدلي زوجة هانتر بايدن السابقة كاثلين بوهل بشهادتها بعد جينسن، وفق موجز القضية الذي عرضه الادعاء الثلاثاء.

وحضرت السيدة الأولى جيل بايدن إلى المحكمة الأربعاء، كما فعلت منذ اليوم الأول للمحاكمة بينما أصدر الرئيس جو بايدن بيانا أكد فيه أنه "فخور" بابنه.