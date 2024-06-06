مودي يفوز في انتخابات الهند وحزبه يخسر الأغلبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه في الانتخابات البرلمانية الهندية، لكن بعد فرز معظم الأصوات بدا أن حزبه، بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، سيفقد أغلبيته البرلمانية، وفقا لنتائج أولية. وكتب مودي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن شعب البلاد أعرب عن ثقته في ائتلافه الحاكم للمرة الثالثة على التوالي. وكان يعد في حكم المؤكد أن مودي سيكون قادرا على الاستمرار في الحكم لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، لكن راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض لم يستبعد إجراء محادثات مع اثنين من شركاء مودي في الائتلاف.

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