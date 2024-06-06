«النواب الأمريكي» يصوت لفرض عقوبات على الجنائية الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يستهدفون مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين للتحقيق أو المحاكمة، بحسب صحيفة واشنطن بوست. وبحسب الصحيفة، يمثل التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 إدانة من الحزبين لإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو عن مسعى لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكن التصويت زاد أيضا من التوترات الحزبية في الكونجرس المنقسم.

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