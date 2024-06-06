45 مقابلة تفضح ضعف ذاكرة بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، استند إلى 45 مقابلة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني مشكلات في الذاكرة، وأنه نسي خطة أساسية للإدارة وادعى أنها مجرد بحث، مضيفا بأنه يتعرف أحيانا على جمهوريين، ويتحدث معهم بحرية، وفي اليوم التالي ينسى. وتقول «وول ستريت جورنال»، إنه عندما التقى بايدن بقادة الكونغرس في الجناح الغربي في يناير للتفاوض على صفقة تمويل لأوكرانيا، تحدث بصوت منخفض للغاية في بعض الأحيان، لدرجة أن بعض المشاركين وجدوا صعوبة في سماعه، وفقا لـ5 أشخاص مطلعين على الاجتماع، كان بايدن يقرأ من الملاحظات ليوضح أمورا واضحة أصلا، ويتوقف لفترات طويلة، وأحيانا يغمض عينيه فترة طويلة، لدرجة أن البعض في الغرفة كانوا يتساءلون عما إذا كان ما يزال واعيا.

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