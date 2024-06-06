شكرا لقرائتكم خبر إطلاق نار على السفارة الأمريكية يؤجج الغضب اللبناني ضد السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعدت وتيرة الغضب في لبنان ضد السوريين بعد الإعلان أمس عن تعرض مقر السفارة الأمريكية في بيروت لهجوم مسلح، من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، مما دفع عناصر الجيش إلى تبادل إطلاق النار معه، و أدى إلى إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى.

وأوضح الجيش في بيان، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أمس، أنه تم توقيف مطلق النار، ونقله إلى أحد المستشفيات، وجاري المتابعة لتحديد ملابسات الحادث.

وكتبت السفارة الأمريكية أن الحادث وقع في الثامنة والنصف صباحا، وتم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة، بالقرب من مدخل السفارة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين».

وأكدت السفارة الأمريكية في لبنان أن «التحقيقات جارية.. نحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف».

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موضوع إطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.