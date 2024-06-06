المملكة ترحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت المملكة بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان «إذ تثمن المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».

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