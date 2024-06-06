الأردن يحبط أكبر مخطط لتهريب المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون أردنيون أمس إنه تم إحباط مخططين لتهريب ملايين من أقراص مادة الكبتاجون المخدرة، عبر منفذ حدودي قريب من السعودية، في أكبر عملية ضبط خلال أعوام لمخدرات تهربها شبكات مرتبطة بإيران، تعمل في جنوب سوريا.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان نقلته «رويترز»، عن إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 ملايين حبة مخدرة و143 كجم من مادة الحشيش المخدرة، والإطاحة بأفراد العصابتين.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك خيوط عمل العصابتين، بعد جهود استخباراتية وعملياتية بذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة، وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها.