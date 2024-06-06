تحذير أممي من مجاعة في 5 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وكالات أممية أمس من أن سكان غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان قد يواجهون «مستويات كارثية» من انعدام الأمن الغذائي، بحلول أكتوبر المقبل، إذا لم يجر اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة. وقالت «في جنوب السودان يؤدي انخفاض إنتاج الغذاء المحلي، المرتبط بتراجع قيمة العملة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما زاد الأمور سوءا هو مخاطر وقوع فيضانات والنزاعات المتكررة على المستوى الداخلي»، وفق التقرير الذي يقيم حالة الأمن الغذائي في جنوب السودان، من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر.

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