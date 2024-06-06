استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي بواسطة الحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف الحوثيون اليوم الأربعاء سفنًا في البحرين الأحمر والعربي وتنفيذ 3 عمليات عسكرية، حيث قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية في البحرينِ الأحمر والعربي.

وذكر يحيى سريع بأن عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا السفينتين "Roza" و"Vantage Dream" التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين.

وأفاد بأن الاستهدافِ تم بعدد من الصواريخ والطائراتِ المسيرة، وذكر أن العملية الثالثة استهدفت سفينة "Maersk Seletar" الأمريكية بعدد من الطائرات المسيّرة شرقي البحرِ العربي.

وقال إن عمليات الاستهداف جاءت ردًا على جرائم إسرائيل بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلةِ الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني، موضحا أنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.