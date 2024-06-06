بوتين: روسيا تحتجز الآلاف من أسرى الحرب الأوكرانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - سانت بطرسبرج - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن قوات بلاده تحتجز ما يربو على 6000 أسير حرب من أوكرانيا، منذ نشوب الحرب في فبراير 2022.

وذكر بوتين في سانت بطرسبرج اليوم خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية الكبرى، ومن بينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن العدد يفوق عدد الجنود والضباط الروس الأسرى لدى أوكرانيا بكثير.

وأضاف بوتين أن كييف لديها 1348 روسيا في الأسر، مقابل 6365 أسيرا أوكرانيا لدى روسيا.

وقال الرئيس الروسي لدى سؤاله عن عدد القتلى والجرحى الروس في الحرب إن الجانبين لا يقدمان أي معلومات حقيقية، لكنه أشار إلى أن أوكرانيا سجلت خسائر أعلى بكثير.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت كييف أن روسيا فقدت ما يربو على 500 ألف جندي بين قتيل وجريح في الحرب، وقدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدد القتلى الأوكرانيين بـ 31 ألفا.

يشار إلى أن المؤتمر الصحفي الذي استضافته سانت بطرسبرج هو الأول من نوعه منذ بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويستضيف بوتين حاليا الدورة الـ 27 لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وتحاول موسكو تقديم نفسها كقوة اقتصادية مستقرة رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.