بوتين يحذر ألمانيا من تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - سان بطرسبرج - (د ب أ)

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، ألمانيا من تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس.

وقال بوتين، في سان بطرسبرج في مؤتمر صحفي مع أهم وكالات الأنباء الدولية، ومن بينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إذا ظهرت أي صواريخ قادرة على تنفيذ هجمات على أهداف على الأراضي الروسية، فإن هذا بالطبع سيدمر العلاقات الروسية الألمانية إلى الأبد".

وقد تدهورت العلاقات بين القوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ولم يذكر بوتين بشكل محدد ما الذي ستقوم به روسيا حال تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس.

وسبق أن هدد بوتين أوروبا "بعواقب وخيمة " إذا تم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة طويلة المدى يزودها الغرب بها ضد الأراضي الروسية.

وقال إن هذه الأسلحة لن تغير الوضع على الأرض في أوكرانيا.

كانت ألمانيا والولايات المتحدة قد سمحتا لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي تقدمها برلين وواشنطن لكييف ضد أهداف عسكرية في روسيا.

ويستضيف بوتين حاليا الدورة الـ27 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وتحاول موسكو تقديم نفسها كقوة اقتصادية مستقرة على الرغم من العقوبات الغربية.