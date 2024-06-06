مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشفت مصادر لـبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن هيئة الدواء المصرية وضعت خطة تدريجية لرفع أسعار الأدوية بواقع 30% على امتداد عام و3 أشهر.

وقال الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة ،فى مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر ،إن هيئة الدواء أرسلت خطابات إلى شركات الأدوية للموافقة على زيادة أسعار منتج واحد لكل شركة بمتوسط زيادة يتراوح بين 20-25% لمعظم الأصناف،موضحا أن زادت أسعار أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بنسبة تصل إلى 50%، على أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية من الإنتاج الجديد لكل منتج، والمتوقع مطلع أغسطس.

وأوضح : أن أصناف الدواء التى لم تكن متوفرة فى الفترة السابقة سيتم توافرها قريبا ،مؤكدا أن هيئة الدواء وافقت على زيادة بعض أسعار الدواء شريطة أن تنتج الشراكات نواقص أدويتها بالسعر القديم .