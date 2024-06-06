هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب الإسرائيلي يرجئ إرسال وفد التفاوض للدوحة

قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إرجاء إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة حتى تلقي رد حركة حماس على المقترح الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بانه “قرر مجلس الحرب إرجاء إرسال الوفد إلى الدوحة لحين رد حماس على المقترح الإسرائيلي الذي كشف عنه الرئيس بايدن”. ولم توضح الهيئة متى اتخذ مجلس الحرب القرار المذكور، علما أن آخر اجتماع له عقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالقدس الشرقية الثلاثاء، لبحث ارتفاع وتيرة التصعيد بين إسرائيل و”حزب الله”.

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