مصادر لصحيفة عكاظ السعودية: لا صحة للشائعات عن محاولة اغتيال السفير السعودي في بيروت

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر "موثوقة" في بيروت، أن فردًا من فرقة حماية محيط السفارة السعودية في لبنان انتحر في الثكنة العسكرية خارج السفارة.

ونفت المصادر صحة الشائعات المغرضة التي روجت لمحاولة اغتيال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة.