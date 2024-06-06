نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر "موثوقة" في بيروت، أن فردًا من فرقة حماية محيط السفارة السعودية في لبنان انتحر في الثكنة العسكرية خارج السفارة.
ونفت المصادر صحة الشائعات المغرضة التي روجت لمحاولة اغتيال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لصحيفة عكاظ السعودية: لا صحة للشائعات عن محاولة اغتيال السفير السعودي في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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