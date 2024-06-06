قتيل بتبادل اطلاق نار بين شخصين في منطقة المعمورة بالضاحية الجنوبية

افادت معلومات بسقوط قتيل بتبادل إطلاق نار بين شخصين مجهولي الهوية أحدهما كان يستقل دراجة نارية في منطقة المعمورة قرب محطة هاشم بالضاحية الجنوبية. وقد حضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها في الحادث.

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