حماس ترفض أي دور للاحتلال في إدارة معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر - قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إنه لم يتم الحديث عن مستقبل إدارة معبر رفح خلال المحادثات التي يتم إجراؤها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن معبر رفح فلسطيني مصري، موضحا أن الشأن الفلسطيني يظل داخليا.

وذكر أن الاحتلال كما دخل إلى معبر رفح فعليه الخروج منه، مؤكدا أن الحركة ترفض أي دور للاحتلال في إدارة معبر رفح.

وأوضح أن مستقبل إدارة معبر رفح وهو شأن فلسطيني لا تمثل جزءًا من الاتفاق مع الاحتلال ولا علاقة له بعملية التفاوض على وقف إطلاق النار.

وجدّد التأكيد على أن هذا الشأن يحله الفلسطينيون فيما بينهم، مشددا على ضرورة أن يعود المعبر لما كان عليه على مدار 16 عاما.

ولفت إلى أنه مع التوصل لاتفاق فلسطيني شامل حول كل القضايا سيكون الأمر مختلفا.