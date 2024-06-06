مجزرة جديدة.. الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة للأونروا وسقوط عشرات الضحايا



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏استهدف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الخميس، مدرسة السردي التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) و المكتظة بالنازحين في مخيم 2 داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا.



وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن الاحتلال مستكر في مجازره ضد المدنيين العزل، حيث استهدف الطوابق العليا في مدرسة السردي مباشرة، والتي كانت مكتظة بالنازحين.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد نشب حريق داخل المدرسة عقب الاستهداف مباشرة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن عدد محدد للشهداء والمصابين.