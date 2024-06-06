المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولان عن الجرائم في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في الساعات الأولى من صباح الخميس، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة السردي التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. المدرسة كانت مكتظة بالنازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن الاحتلال استمر في مجازره ضد المدنيين العزل، حيث استهدف الطوابق العليا في مدرسة السردي مباشرة، مما تسبب في نشوب حريق داخل المدرسة. حتى الآن، لم يتم الكشف عن عدد محدد للشهداء والمصابين.

وفي هذا السياق، أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة".

وأضاف: "إن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية".