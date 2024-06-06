مدير المكتب الإعلامي: توقعات بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف مدرسة السردي في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مدير المكتب الإعلامي: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة"، والتوقع بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة السردي في مخيم النصيرات

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وأضاف: "إن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية".

وأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة".

وأضاف: "إن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية".

وكان قد استهدف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الخميس، مدرسة السردي التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. كانت المدرسة مكتظة بالنازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، استمر الاحتلال في مجازره ضد المدنيين العزل، حيث استهدف الطوابق العليا في مدرسة السردي مباشرة، مما تسبب في نشوب حريق داخل المدرسة. حتى الآن، لم يتم الكشف عن عدد محدد للشهداء والمصابين، إلا أن مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن: "نتوقع ارتفاع عدد الشهداء بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة".