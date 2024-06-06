"فلوس عملية".. سائق توك توك يُعيد 350 ألف جنيه لصاحبها بعد العثور عليها في الأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أعاد سائق توكتوك بقرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر مبلغ 350 ألف جنيه عثر عليها داخل حقيبة سوداء كانت ملقاة على الطريق بالقرب من مدخل القرية الصحراوي.



وكشف محمد يحيى- سائق التوكتوك- تفاصيل الواقعة قائلاً: عثرت على حقيبة سوداء ملقاة بالقرب من مدخل صحراوي قرية النمسا فالتقطتها وقمت بفتحها ووجدت فيها مبلغ مالي كبير تبين بعد ذلك أنه 350 ألف جنيه.

أضاف يحيى فانتظرت مكاني على أمل أن يعود صاحبها ومرت دقائق ووصلت سيارة كان بداخلها رجل وزوجته وابنته فسألني عما إذا كنت وجدت حقيبة في هذا المكان فأعطاني مواصفاتها والمبلغ الموجود بداخلها فسلمت لهم الحقيبة في الحال.

وأشار محمد إلى أنه تبين أن هذه الأموال لإجراء عملية جراحية وعلاج بمستشفى لشخص مريض، مضيفاً أنه.من شدة فرحتهم بعودة الفلوس قام الرجل بإعطائه رزمتين من الفلوس لكنه رفض.