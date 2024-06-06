الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مخيم عقبة جبر في أريحا، وفقًا لـ"وفا".

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل ودمرت محتوياته بالكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، واعتدى جنود الاحتلال على عائلة بالضرب بين مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقا.

وأكدت مصادر محلية أن 10 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، وتمركزت في منطقة المساكن الشعبية وفي محيط مخيمي عسكر الجديد والقديم، حيث داهم جنود الاحتلال أحد المنازل يعود لعائلة حشاش واعتدوا على ساكنيه.